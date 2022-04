Urszula Dudziak odkryła nową pasję. Została rolniczką

Urszula Dudziak to niewątpliwie legenda rodzimej estrady. Swoim doświadczeniem dzieliła się w pierwszej edycji "The Voice Senior" wprowadzając wokalistów 60+ w meandry przemysłu muzycznego. Dudziak podkreśla bowiem, że to właśnie po 60-tce ludzie powinni odważyć się spełniać marzenia – to wtedy przeżywają drugą młodość i mogą poświęcić czas na emeryturze na samorozwój.