Urszula Dudziak nie wróci do "The Voice of Poland". "Panicznie się bałam"

Urszula Dudziak nie chce wrócić do "The Voice of Poland"

- Za dużo mnie kosztował udział w tych programach. Wyobrażam sobie chirurga, który operuje i musi się zmierzyć ze śmiercią pacjenta. Musi mieć pancerz, żeby przeżyć, zdystansować się do dramatycznych sytuacji. Porównuję to do mojej sytuacji w "The Voice of Poland" czy "The Voice Senior". Z seniorami było mi trochę lżej, natomiast w "The Voice of Poland" widziałam, jak ci młodzi uczestnicy wszystko bardzo mocno przeżywają i jakie nadzieje wiążą z wygraną - wyznała w rozmowie z Plejadą.