Ukraiński "Sługa narodu" na antenie Polsat Seriale. Dawniej pokazywała go inna stacja

Polsat zrealizował polską wersję serialu z Marcinem Hycnarem w roli głównej, który był nowością wiosennej ramówki stacji. Pierwszy sezon "Sługi Narodu" oglądało średnio prawie 600 tys. widzów, a w czerwcu stacja zapowiedziała jego kontynuację. Zdjęcia do drugiej serii ruszyły latem i póki co, wiadomo tylko tyle, że nowe odcinki trafią najpierw na platformę Polsat Box Go.