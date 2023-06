Polsat podjął decyzję. Wiadomo, co dalej ze "Sługą Narodu"

Polsat szybko przeszedł wówczas do realizacji. Komediowa produkcja zadebiutowała na platformie Polsat Box Go 4 marca 2023 r. Głównym bohaterem polskiej wersji jest Ignacy Konieczny (w tej roli Marcin Hycnar) - nauczyciel historii w jednym z warszawskich liceów. Gdy zostaje prezydentem Polski, odrzuca różne wygody i nadal do pracy dojeżdża rowerem.