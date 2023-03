"Sługa narodu". Skopiowaliśmy ukraiński hit z Zełenskim w roli głównej. Lecą bluzgi w stronę Putina

Już po pierwszym odcinku widać, że twórcy postanowili wiernie odtworzyć ukraiński pierwowzór. Nauczyciel historii (Marcin Hycnar) zaspał do pracy, biega po mieszkaniu i prosi każdą napotkaną kobietę o wyprasowanie koszuli. Gdy w końcu Ignacy dobija się do toalety, odwiedza go premier (Krzysztof Dracz) i oświadcza, że został prezydentem.