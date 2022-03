Ukraińska wokalistka Jamala popłakała się w "Pytaniu na śniadanie" TVP

- To był koszmar. 24 lutego o 5 nad ranem, kiedy mąż mnie obudził i powiedział, że Rosja nas zaatakowała, byłam w szoku. Obudziłam się, ale czułam się, jakbym wciąż spała. Wiedziałam, że muszę ubrać dzieci i zejść do schronu. Potem zdecydowaliśmy się jechać do Tarnopola, 400 km od Kijowa. Ta droga trwała dwa dni. Z dziećmi, bez jedzenia. Nie wiedziałam, co brać ze sobą, gdy trzeba uciekać.