Wiesia z "Sanatorium miłości" podarła kontrakt z TVP! "Trudno mnie przestraszyć"

TVP, podobnie jak inne stacje, chce korzystać z popularności uczestników show, które produkuje. Czasem widzimy osoby z "Rolnik szuka żony" w rozrywkowych show typu "Jaka to melodia?". Widzowie nieznający się na zasadach branży twierdzą wtedy, że ktoś "ma parcie na szkło". Prawda jest inna. To telewizja zobowiązuje uczestników do udziału w tych formatach, bo wie, że przyciągną ludzi przed ekrany.