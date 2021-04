Uczestnik programu dla dzieci skazany za pedofilię. Wystąpił nago w TV

Jak podał w piątek duński portal Information, sąd w mieście Glostrup uznał 41-letniego mężczyznę, uczestnika wyemitowanego jesienią ubiegłego roku odcinka programu "Ultra smider tojet", winnego molestowania seksualnego dziecka oraz posiadania 3 tys. zdjęć oraz filmów z nieletnimi. W mailu wysłanym do serwisu telewizja DR zapewniła, że podczas samego nagrania mężczyzna (jak każdy dorosły zresztą) był oddzielony od dzieci. Co ciekawe, stacja chwilę po premierze odcinka usunęła go z internetu, nie podając wtedy powodu. Poznaliśmy go dopiero teraz.