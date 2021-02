W duńskich "Milionerach" zapytano o Andrzeja Dudę. Jak brzmiało pytanie?

"Milionerzy" to popularny program rozrywkowy, podczas którego można wygrać sporą sumę pieniędzy. W Polsce prowadzącym jest Hubert Urbański, a pierwszy odcinek wyemitowano 3 września 1999 r. Show jest oparte na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?" i doczekało się sporego sukcesu. "Milionerzy" emitowani są również w Danii.