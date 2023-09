Uczestnik "Milionerów" za bardzo się pospieszył. Nie mógł sobie darować

Z kolejnymi pytaniami m.in. o to, co było znakiem szczególnym mordercy żony doktora Richarda Kimble'a z filmu "Ścigany" z 1993 r. (chodziło o protezę ręki), uczestnik radził sobie jak z płatka. Tylko raz jeszcze użył koła ratunkowego, radząc się publiczności przy pytaniu za 125 tys. zł o to, która potoczna nazwa jednej z roślin brzmi jak przyimek oznaczający brak. Widownia, a w ślad za nią pan Ryszard, słusznie wskazali lilaka pospolitego.