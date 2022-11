Uczestnik "Goggleboxa" w szpitalu. Co się dzieje z "Felkiem"?

Dopiero po pytaniach internautów w komentarzach Feliński zdradził, co się stało z jego zdrowiem. Okazało się, że uszkodził sobie kolano. A mówiąc dokładniej, zerwał więzadło. Internauci rzecz jasna życzyli celebrycie szybkiego powrotu do zdrowia. Niektórzy próbowali go pocieszyć, pisząc mu, że ma jeszcze szansę zostać e-sportowcem. On sam przyznał w jednym z komentarzy, że na zdjęciu ma "gorszą minę niż stan".