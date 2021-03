Uczestniczki "Love Island" są wściekłe. Maciek drwi z Laury

Podczas ostatniego odcinka "Love Island" widzom towarzyszyło sporo emocji. Fankom i uczestniczkom programu zaszedł za skórę Maciek, który drwił z Laury i rzucał w jej stronę nieprzyjemne komentarze.

"Love Island" to program, podczas którego widzowie bacznie przyglądają się uczestnikom, którzy szukają miłości. Trzeci sezon reality-show wystartował pod koniec lutego i przyciągnął przed telewizory masę osób.

W tej edycji dzieje się naprawdę wiele, a widzom podpadło już kilka osób. Najpierw fanom programu nie spodobało się zachowanie Piotra, które uznano za "toksyczne". Kiedy Stella poinformowała go o swoich uczuciach, ten zdawał się nie przejmować tym, co mówi do niego partnerka.

Teraz na świeczniku znalazł się Maciek, który kpił w ostatnim odcinku z Laury, którą dołączyła do grona uczestniczek po tym, jak mężczyzna "przywiózł" ją z Casa Amor. Dziewczyna nie zdążyła się zadomowić, a już popadła w konflikt z partnerem. Najpierw Maciek zarzucił jej, że za mało się nim interesuje. Laura wyjaśniła mu, że czeka, aż on sam zdecyduje się porozmawiać na pewne tematy. Po załagodzeniu sporu podeszła do reszty uczestniczek.

Zobacz także: Pary z "Love Island", które się rozstały

Maciek kpi z Laury. "Nie przyjechałaś tu na kolonię". Uczestniczki oburzone

To nie spodobało się Maćkowi. - Nie wróciłaś i poszłaś do dziewczyn, tak? Tu też musisz zrozumieć pewne rzeczy, że nie przyjechałaś tu na kolonię i siedzieć z dziewczynami. To nie jest obóz, na którym będziesz siedziała sobie z ziomalkami i spędzała z nimi czas. Zwłaszcza że nie masz pary i relacji, która ci na to pozwala - wygarnął jej chłopak.

W programie polały się łzy. Laura wyznała Maćkowi, że po kłótni miała ochotę się spakować i wyjechać. Ten odpowiedział jej krótko i zakpił z niej: "Myślisz, że ja bym wytrzymał z kobietą 24 godziny na dobę?".

Laura po rozmowie z Maćkiem była wstrząśnięta i nie wiedziała, jak ma zareagować. O wszystkim opowiedziała pozostałym uczestniczkom: Walerii, Ani, Angelice i Caroline. Cytowała Maćka, który powiedział jej, że nie może pozwolić sobie na rozmowy z dziewczynami, bo nie ma komfortowej sytuacji w swoim związku, plus słynne już zdanie, że nie jest tu na koloniach. Ania była w szoku: "Co takiego ci powiedział?". Waleria wprost przyznała, że to, co powiedział Maciej, było przekroczeniem granic. "To było zbyt hardcorowe" - stwierdziła.