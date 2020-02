Uczestnicy "Love Island" w ogniu krytyki. Poszło o kontrakty reklamowe

Program "Love island. Wyspa miłości" otworzył przed uczestnikami wiele drzwi, których oni zresztą nie wahali się otworzyć. Niektórym to się jednak nie spodobało.

Program "Love Island. Wyspa miłości" szybko zdobył ogromną ilość widzów, a uczestnicy show zgromadzili wokół siebie całkiem oddanych fanów. I chociaż czas w hiszpańskiej willi się skończył, "wyspiarze" nie przestali korzystać z uroków, jakie dostrzegli dzięki tej przygodzie. Niemal każdy z nich nawiązał współprace z markami, które lubią być promowane przez celebrytów. Hello Body, Natural Mojo, Daniel Wellington, Banana Beuty - długo by wymieniać. Chodzi o to, że niemal każdy uczestnik programu coś reklamuje i prawie codziennie na ich instagramowych profilach pojawiają się posty sponsorowane.