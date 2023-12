Wielki hit powraca. Producentka zdradza szczegóły

- Jestem z Robertem Górskim i Romanem Nowakowskim w trakcie przygotowań do filmu, który jest opowieścią o naszym współczesnym świecie. Nie tylko polityków, ale także ich rodzin. Mogę wam pierwszym zdradzić, że robimy "Ucho prezesa" do kina. Historia dotyczy oczywiście naszych obyczajowych problemów, które politycy mają co chwilę. Będą w nim dobrze znani bohaterowie "Ucha prezesa" i Robert jest znowu postacią zbliżoną do jednego z liderów politycznych - wyznała producentka.