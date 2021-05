Ubierał Jackie Kennedy i Lizę Minnelli. "Halston" to historia upadku z wysokiego konia

"Halston" w reżyserii Daniela Minahana ze scenariuszem między innymi Ryana Murphy’ego ("Glee", "Ratched", "American Horror Story") to biograficzny zarys bardzo ciekawego życia, niestety dość sztampowy. Poszczególne wyimki z fascynującej historii podane są w sposób poprawny, ale też tendencyjny. Zupełnie przeciwnie do tego, jakim człowiekiem był tytułowany bohater – ekstrawaganckim, wymyślającym się wciąż na nowo, wykraczającym poza przyjęte normy, swoją epokę i to, "co uchodzi".