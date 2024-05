Tyrada Orłosia o Eurowizji i Polsacie. "Komuna pełną gębą"

- Na początku finału [Eurowizji - przyp.red.] pojawiła się jedynie lapidarna informacja, że miała być Holandia, ale jej nie ma, więc mamy jednego uczestnika mniej. Czyli zamiatanie pod dywan i traktowanie widzów jak idiotów. Trochę mi to zresztą przypomina reakcję Polsatu po finale "Tańca z gwiazdami", w którym nie pokazała się Dagmara Kaźmierska. Nie było jej, bo jest chora. Tyle mniej więcej powiedział na ten Edward Miszczak dziennikarce Plejady. A w ogóle to jest miło. Po co zadaje pani tyle pytań? Naprawdę wygląda na to, że coraz więcej decydentów i oficjeli dziwi się, że dziennikarze zadają pytania. Inaczej mówiąc, komuna pełną gębą. Lepiej i łatwiej zakazać zadawania pytań niż przygotować sobie sensowne odpowiedzi - stwierdził.