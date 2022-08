Tym artystom Bursztynowy Słowik pomógł w karierze. "Ten festiwal otworzył nam wiele drzwi"

Zaledwie rok po wielkim triumfie Feela swoich sił w konkursie postanowili spróbować chłopaki z zespołu Pectus. Wtedy jeszcze nie do końca znany kwartet braci Szczepaników nie mógł pochwalić się spektakularnym sukcesem na polskim rynku muzycznym, a występ na festiwalu w Sopocie był dla nich wielką szansą, by to zmienić. I tak się stało. Już po pierwszych taktach utworu "To, co chciałbym ci dać" w Operze Leśnej było wiadomo, że słuchaczom bardzo spodobała się ta piosenka. Wygrali Słowika Publiczności i do dziś świetnie sobie radzą na rynku.