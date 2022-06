"Twoja twarz brzmi znajomo" zniknie? Polsat stawia na nowy format

"Twoja twarz brzmi znajomo" to obok "Tańca z gwiazdami" flagowy program rozrywkowy Polsatu. Do niedawna stacja wyciskała show jak cytrynę, realizując kolejne edycje. Tych było już 16. Produkcja konsekwentnie szukała nowych twarzy do programu, także za stołem jurorskim.