Danzel zwycięzcą 16. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Nie miał sobie równych

Sprawdził się w każdym gatunku od heavy metalu jako James Hetfield z zespołu Metallica po soul w roli Seal’a. Natomiast jego wykonanie "You belong to me" Lennego Kravitza rozpaliło serca wszystkich fanek programu. Na finał wybrał utwór "Płonie stodoła", legendy polskiej sceny muzycznej – Czesława Niemena. Za to wykonanie otrzymał od czwórki jury owacje na stojąco! – To jest zaszczyt móc Ciebie oglądać, cieszyć się Twoją charyzmą. Twoje zwycięstwo z językiem polskim jest dla mnie niewiarygodne! – podsumowała Katarzyna Skrzynecka.