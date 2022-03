"Twoja twarz brzmi znajomo": Danzel był bezkonkurencyjny. Ale nie tylko on zaskoczył

Ostatnią uczestniczką była Anna Jurksztowicz, która wcieliła się w piosenkarkę Pink i zaśpiewała jej bardzo emocjonujący utwór "What about us". – Mam ciarki, Anka! Mam ciary na całym ciele! Jak człowiek przekroczy taką barierę w sobie, która wydaje ci się, że jest ona nie do przekroczenia, to nie ma takiego ekranu, żeby to się nie przebiło! – powiedział Robert Janowski. – To jest tak, że jak ktoś coś umie robić, to wszystko mu się udaje. Tutaj bez komentarza udało się wszystko, bo Ania umie śpiewać, ma warsztat, wszystko! Tyle! – dodał Krzysztof Cugowski.