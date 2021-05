"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": wiadomo, kto wszedł do finału

Jako pierwszy w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na scenie pojawił się The Weekend, czyli Michał Meyer! Michał odtworzył show z ostatniego finału Super Bowl i zaśpiewał piosenkę "Save Your Tears"! Po raz kolejny udowodnił swój ogromnym talent muzyczny. – Michał, Ty wiśnio! Jesteś taką wisienką na torcie. Wszyscy mają piękne występy, ale jak się czeka na twój występ, to czeka się na to takie najsmakowitsze ciasteczko – co dzisiaj odpali ten niemożliwy facet! Rewelacja, co tu dużo gadać! – zachwyciła się Katarzyna Skrzynecka.