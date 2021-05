Anna-Maria Sieklucka ma powikłania po COVID-19. Wcześniej nic nie mówiła o chorobie

Anna-Maria Sieklucka na jakiś czas zamilkła w sieci. To wzbudziło niepokój fanów 28-letniej aktorki. I faktycznie, mieli powód do obaw. Okazuje się, że gwiazda filmu "365 dni" przechodziła COVID-19. Lekko nie było. - Wracam do żywych. Właśnie skończyłam COVID. Zaliczam się do grona ozdrowieńców. Pierwsze dni były ciężkie. Jednak mam silny organizm i zwalczyła tego wirusa potwornego. Wzmagam w sobie przeciwciała. Cieszę się, że to jest już za mną. Jest już w porządku - powiedziała w rozmowie z serwisem Pomponik.