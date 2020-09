"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wszedł na scenę i wszystkich zatkało. "Najlepszy występ edycji"

W 5. odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jak zwykle nie brakowało wielkich emocji, kosmicznej energii i robiących wrażenie metamorfoz. Jednak tylko jeden uczestnik oczarował wymagających jurorów i otrzymał owacje na stojąco.

W najnowszym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jako pierwsza w roli Whitney Houston na scenie pojawiła się Marta Gałuszewska w hicie lat 90. "Queen Of The Night". - Brzmiało świetnie, wyglądałaś fantastycznie. To był energetyczny show. Jeżeli ty na swoich koncertach będziesz dawała tyle energii, to ludzie będą szaleli - mówiła Katarzyna Skrzynecka.

Maurycy Popiel wcielił się w LP w utworze "Girls Go Wild".

- To jest piekielnie trudne zadanie, bo nie robisz do końca kobiecego głosu. Bazujesz tutaj na chłopięcym głosie, a musisz myśleć o tym, że jesteś kobietą. To jest mega trudne. I powiem szczerze, lepiej bym tego nie zrobił. Duży ukłon w twoją stronę - powiedział Adam Strycharczuk.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Gosia Andrzejewicz jako Mariah Carey

Gosia Andrzejewicz przeistoczyła się w Marylę Rodowicz w przeboju, który znają wszyscy, czyli "Remedium".

- Byłam zauroczona od samego wejścia. Jesteś wspaniale ucharakteryzowana. Jeżeli chodzi o wierność barwie, nie byłabym przekonana stuprocentowo. Niemniej stworzyłaś magiczną kreację, za którą jesteśmy ci bardzo wdzięczni - doceniła pracę Gosi Małgorzata Walewska.

Karol Dziuba wylosował postać rapera Tymka.

- Karol, za twoją barwę głosu przede wszystkim, ale zwłaszcza za te górę, którą zaśpiewałeś tak czyściutko. Ta barwa głosu jest identyczna z tą, którą słyszymy w radio. To świetny kawałek, świetny hit, na stojaka ci klaszczę - chwaliła aktora Kasia Skrzynecka.

Natalia Avelon wcieliła się w Dolores O'Riordan i wykonała utwór zespołu The Cranberries "Dreams".

- Wydaje mi się, że dzisiaj sięgnęłaś po coś dużo dalej i dużo głębiej, niż tylko próba zewnętrznego uchwycenia tego, jak się artystka rusza, wszystkich jej załamań głosu itd. Tam było coś więcej. (...) Ta postać w twoim wykonaniu tutaj na moich oczach się tworzyła. I to jest wartość, którą cenię najwyżej - komplementował Natalię Kacper Kuszewski.

Kamila Boruta przeobraziła się w lidera zespołu No Mercy Martina "Marty'ego" Cintrona w hicie "Where Do You Go".

- Mnóstwo było energii, fajnego występu, aż się chciało potańczyć razem z wami - mówiła Kasia Skrzynecka.

Czadoman, czyli Paweł Dudek stanął na scenie jako Ozzy Osbourne i wykonał "Mama, I’m Coming Home". Paweł otrzymał od Małgorzaty Walewskiej i Adama Strycharczuka oklaski na stojąco.

- Wychwyciłeś wszystkie detale. Ciężko było mi uwierzyć, że to ty wykonujesz ten numer. (...) Naprawdę mnie porwałeś tym występem. (...) Dla mnie to był, nie wiem czy nie najlepszy, występ w tej edycji - ocenił Adam Strycharczuk.

Polsat, M. Zawada Filip Gurłacz jako Agnieszka Chylińska w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" (Polsat, M. Zawada)

Filip Gurłacz zrobił wrażenie na wszystkich transformacją w Agnieszkę Chylińską w utworze "Kiedy powiem sobie dość".

- Jestem pod wrażeniem nieprawdopodobnej energii, jaką tu wykrzesałeś. Absolutnie była to energia Agnieszki Chylińskiej. Barwowo jednak odstawałeś od niej. (...) Gratuluję w każdym razie występu - mówiła Małgorzata Walewska.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo - kto wygrał?

Po głosowaniu jurorów na pierwszym miejscu uplasował się Czadoman, tylko dwa punkty mniej, czyli 32 miał Karol Dziuba, a trzecie miejsce z 18 punktami zajęli: Natalia Avelon i Filip Gurłacz. Uczestnicy zdecydowali, że zwycięzcą 5. odcinka został Karol Dziuba. Nagrodę, czek na 10 tysięcy złotych, przekazał Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

A w kolejnym odcinku: Maurycy Popiel - Tom Jones, Kamila Boruta - Lady Gaga, Filip Gurłacz - Avril Lavigne, Marta Gałuszewska - Zdzisława Sośnicka, Natalia Avelon - Krzysztof Jaryczewski (Oddział Zamknięty) Gosia Andrzejewicz - Charlie Puth, Czadoman - Scott McKenzie, Karol Dziuba - Florence Welch (Florence And The Machine).

Polsat Gosia Andrzejewicz jako Maryla Rodowicz w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" (Polsat)