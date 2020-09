"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jurorzy nie mieli wątpliwości. "Co za finał tego odcinka, ratunku!"

W kolejnym odcinku show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jury miało twardy orzech do zgryzienia. Poziom kolejnych występów tylko podnosił poprzeczkę. Kto wygrał?

Czwarty odcinek rozpoczął się od wykonania Karola Dziuby, który przeistoczył się w Bonnie Tyler w hicie "If You Were A Woman (And I Was A Man)".

- Jestem zachwycona twoją robotą wokalną […], świetnie, że trzymałeś z lekkim przydechem delikatny głos, ponieważ i tak w twoim męskim gardle brzmiał lekko matowo z lekką chrypą jak Bonnie Tyler. […] Karol, ogromnie się cieszę bardzo ci gratuluję - mówiła Kasia Skrzynecka.

Z kolei Maurycy Popiel wcielił się w Jamesa Hetfielda w przeboju "The Unforgiven".

Kamila Boruta wcieliła się Krzysztofa Zalewskiego

- Wystarczyło mi pierwsze 30 sekund, aby upewnić się, że wszystkie elementy zarówno w wokalu, jak i w ekspresji udało ci się świetnie uchwycić, ale miałem wrażenie, że gdzieś w środku spotkałeś się z tą postacią naprawdę. Twoje emocje, twoje myśli, to co chcesz powiedzieć, razem się skleiły z bohaterem, którego dzisiaj kreowałeś. To są zawsze dla mnie takie magiczne momenty - chwalił wykonanie Kacper Kuszewski.

Filip Gurłacz stał się Justinem Bieberem i zaśpiewał hit "What Do You Mean". Jak mu poszło przeistoczenie się w idola nastolatek?

- Patrzyłam na to wszystko i cały czas sobie myślałam: "Ależ skurczybyk jest utalentowany". To jest nieprawdopodobne, byłeś w swoim żywiole. I ten ruch, to było wszystko tak synchroniczne z tancerzami. Na to się patrzyło z przyjemnością […]. Mnie się to strasznie podobało. Gratuluję - powiedziała Małgorzata Walewska.

Kamila Boruta wylosowała postać Krzysztofa Zalewskiego w utworze "Kurier".

- To jest bardzo trudne zadanie. Bo jest ta chrypka charakterystyczna. Krzysiek też wysoko dosyć śpiewa w większości. Ciężko jest wejść na ten wysoki męski głos, mając damski. Ale mi się naprawdę ten utwór podobał, bo wykonałaś ogromną pracę […]. Mnie poruszył ten utwór - ocenił Adam Strycharczuk.

Natomiast Gosia Andrzejewicz stanęła na scenie jako Belinda Carlisle w "Heaven Is A Place On Earth" i pokazała, kto tu rządzi.

- Imponuje mi to, jak umiesz, jako wokalistka, odejść od swojego stylu śpiewania i zupełnie wtopić się w kogoś innego. Bardzo fajnie to dzisiaj wyszło. Gratuluję – stwierdził Kacper Kuszewski.

Marta Gałuszewska stała się Anią Dąbrowską w hicie "Porady na zdrady (dreszcze)".

- Wydaje mi się, że te wszystkie maniery i te drobiazgi były znakomicie uchwycone i wszystko to się udało zrealizować. Barwa głosu też mi się wydawała bardzo bliska. Były takie moment, kiedy w ogóle była łudząco podobna […]. I wszystko mi się podobało - mówiła Walewska.

Natalia Avelon przeistoczyła się w Marylin Monroe i wykonała "My Heart Belongs To Daddy".

- Super naprawdę Natalia… Sztosik… - chwalił Natalię Adam Strycharczuk, który był naprawdę pod ogromnym wrażeniem jej metamorfozy.

Marta Gałuszewska wciela się w Anię Dąbrowską

Na koniec Czadoman wcielił się w Felicjana Andrzejczaka i zaśpiewał przebój "Jolka, Jolka pamiętasz".

- Co za finał tego odcinka, ratunku. No dałeś czadu, to jest nieprawdopodobne! Wychodzisz na tę scenę i po prostu widać, że w tobie są takie pokłady poważnych przemyśleń bardzo głębokich i jestem szczęśliwa, że tak umiesz z tego skorzystać i nasi trenerzy dają ci narzędzia, żebyś tutaj czar taki rozpościerał – chwaliła wokalistę Małgorzata Walewska.

Po głosowaniu jurorów na pierwszym miejscu w tabeli był Czadoman. Za nim uplasowali się ex aequo Natalia Avelon i Maurycy Popiel. Uczestnicy zdecydowali, że zwycięzcą odcinka został zebrawszy 60 punktów Paweł "Czadoman" Dudek.

Czek na 10 tys. zł przekazał na potrzeby Domu Dziecka nr 1 w Świebodzinie. A w kolejnym odcinku:

Karol Dziuba - Tymek

Filip Gurłacz - Agnieszka Chylińska

Gosia Andrzejewicz- Maryla Rodowicz

Kamila Boruta - Martin "Marty" Cintron (No Mercy)

Marta Gałuszewska - Whitney Houston

Natalia Avelon - Dolores O'Riordan (The Cranberries)

Maurycy Popiel - LP, czyli Laura Pergolizzi

Czadoman - Ozzy Osbourne

Materiały prasowe Marta Gałuszewska jako Ania Dąbrowska (Materiały prasowe)