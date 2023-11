Twardziel z żądzą zemsty powraca. Hit trafi na platformę Amazon jeszcze w tym roku

O czym opowiada "Reacher"?

Za portalem "Collider" przypomnijmy, że pierwsza część serialu powstała na podstawie "Jednym strzałem" (ang. "One Shot"), pierwszej powieści o Jacku Reacherze autorstwa Lee Childa. Tytułowy bohater (Alan Ritchson) to były funkcjonariusz żandarmerii, który stał się włóczęgą i strażnikiem. Pewnego dnia mężczyzna przybywa do małego miasteczka Margrave w stanie Georgia, gdzie wkrótce zostaje uwikłany w tajemnicę otaczającą brutalne morderstwo.