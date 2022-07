TVP zwolniła ją dyscyplinarnie. Skierowała sprawę do sądu. Ruszył proces

- Zapisano tam siedem zarzutów. Na przykład to, że nie przestrzegam procedur Covid-19, że wpuściłam do budynku panią, która miała być kierownikiem produkcji, że wpuściłam na antenę inną panią, która przez pięć minut występowała w "Pytaniu na śniadanie". Zaznaczam, że nawet gdybym kogokolwiek wpuściła jako gościa w "PnŚ" czy jako kandydata do pracy, to leżało to w moich kompetencjach jako dyrektora dużej jednostki. Był tam również zarzut korupcji, jak i bezprawnego lokowania produktu. Podobno wstawiłam butelkę Cisowianki do studia "Pytania na śniadanie" i telewizja poniosła z tego tytułu stratę na 15 tys. zł - powiedziała w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.