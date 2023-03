TVP znów to zrobiła. Posłużyli się współczynnikiem kłamstwa

"Doceniam tę sztukę ciosania wykresów, kiedy to rzeczywista różnica w danych między TVN i TVP2 wynosi 0,5 punkta procentowego, (...) niemniej ta na wykresie jawi nam się spektakularnie i monumentalnie niczym Jezus w Świebodzinie i to wtedy, jak mu zapalają te kolorowe lampki na koronie" - zauważyła na Facebooku znana influencerka Janina Bąk, znana jako Janina Daily, która na co dzień wykłada statystykę.