Propagandowy przebój TVP. Pomoże PiS wygrać kolejne wybory?

Prezes Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz, na początku lipca podczas zjazdu Klubów "Gazety Polskiej", podziękował Michałowi Rachoniowi i Sławomirowi Cenckiewiczowi za przygotowanie "Resetu": "Przyszli i powiedzieli: zbadaliśmy to, mamy dokumenty, możemy to pokazać. Krok po kroku, dokument po dokumencie. Stało się możliwe pokazanie tego opinii publicznej. (…) Film dokumentalny jest przywracany na należne miejsce. 'Reset' bardzo się wyróżnia. Po raz pierwszy masowa publiczność ogląda serial dokumentalny odcinek po odcinku. 16-17 procent udziału w rynku, to się nie zdarzyło dokumentom w Polsce od 20 lat. To pokazuje, jak ludzie na 'Reset' czekali".