TVP zawiesiła ją za wpis na Twitterze. "Nie będzie jej na pewno do wyborów"

"Nie można tak generalizować. Wrzucanie do jednego worka całego narodu ze zbrodniarzami jest bardzo nie na miejscu. Mamy do tego powszechną w Polsce tendencje. Jak to tłumaczyć?" - dyskutowała Wolińska-Riedi, po czym dodała: "czyli stygmatyzujemy cały rosyjski naród za szaleństwo Putina i spółki. Chyba tylko my Polacy, którzy wyssaliśmy nienawiść z mlekiem matki, możemy to tak interpretować". Szybko przeprosiła za swój komentarz, twierdząc, że "poniosło ją w dyskusji".