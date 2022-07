TVP zarobiła miliony na zagranicznych umowach. "Czterej pancerni i pies" trafili do Niemiec i Estonii

Jak podaje "Presserwis", w 2021 r. Telewizja Polska podpisała w sumie 108 umów na sprzedaż licencji do swoich produkcji z kontrahentami zagranicznymi. To prawie dwa razy więcej niż w 2020 r., kiedy podpisano ich 59. Zyski z tego tytułu wzrosły do 4,6 mln zł (wzrost o 6,2 proc.).