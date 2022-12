TVP zapłaciło Mel C zawrotną kwotę. Za występ, którego nie będzie

Jak donosi Plejada, Mel C podobno dostała już pieniądze za występ, który miała dać w sylwestrową noc. Kontrakt opiewać miał na 150 tys. funtów (czyli ok. 800 tys. zł). Pieniądze prawdopodobnie trafiły już do wokalistki, a to dlatego, że TVP zależało, by nagrała ona filmik z zaproszeniem na koncert.