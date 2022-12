Kara dla Mel C? Eksperci są zgodni

Mel C, znana także jako Melanie C, naprawdę nazywająca się Melanie Jayne Chisholm, swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim występom w niezwykle popularnym ćwierć wieku temu dziewczęcym zespole popowym Spice Girls. Grała w nim rolę Sporty Spice. Grupa działała w ostatnich latach ubiegłego wieku. Po zakończeniu działalności zespołu Melanie C rozpoczęła karierę solową. Debiutowała w 1999 roku płytą "Northern Star" i do dziś regularnie wydaje kolejne albumy. Ostatni jak dotąd, zatytułowany "Melanie C", ukazał się w 2020 roku.