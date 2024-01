TVP żąda odszkodowania. Są reakcje Adamczyka i Pereiry

Powszechnie krytykowany za swoją działalność w telewizji publicznej Pereira z kolei stwierdził, że wezwanie to "odwracanie kota ogonem". Twierdzi, że nowe szefostwo TVP "spaliło cyfrowe archiwa, zlikwidowało hitowe produkcje TVP z VOD, bo nie pasowały politykom nowej władzy, zablokowali budynek na Placu, ludziom przepustki do wejścia do pracy, dostępy do komputerów i skrzynek e-mail, a teraz chcą odpowiedzialnością nas obciążyć?".