TVP wskrzesza "Magazyn Ekspresu Reporterów". Olszański dostał propozycję

Olszański, który przez 10 lat prowadził też "Pytanie na śniadanie", zniknął z TVP i radiowej Trójki w 2020 r. Dziś jest już na emeryturze, ale chce być twarzą nowego "Magazynu Ekspresu Reporterów". - Program powinien pojawić się w połowie marca, ale nie ma jeszcze niestety jasności co do terminu, tzn. w jaki dzień i o której. Ja bym bardzo chciał, żeby to było we wtorek w Dwójce, ale tu stuprocentowej pewności nie ma - powiedział Olszański.