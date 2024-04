TVP walczy o ponad 140 mln zł. Konflikt z KRRiT nie łagodnieje

Gorgosz już wcześniej informował, że sprawie powinna przyjrzeć się prokuratura, do której wysłane zostało pismo o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków KRRiT. Co dalej? TVP rozwija swoje programy, pojawiają się nowi pracownicy i nowe doniesienia o planowanych filmowych i serialowych produkcjach. Polityczny spór w tle ma się jednak dobrze i nie zanosi się na to, by szybko się zakończył.