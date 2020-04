TVP tłumaczy się z ocenzurowania tęczowej flagi. "To jedynie błąd produkcyjny"

W sobotę 4 marca na antenie TVP Bydgoszcz w programie "Zbliżenia" wyemitowano materiał o trudnej sytuacji księgarzy w obliczu pandemii koronawirusa. Nagranie zrealizowano w księgarni "Skrzynka na bajki", która dołączyła do ogólnopolskiej akcji "Książka na telefon". Jej właściciel po obejrzeniu programu nie krył oburzenia ocenzurowaniem elementu w tle.

"Jest mi żal, że doszło do takiej sytuacji, a przecież nie o to w tym chodziło. Nie godzę się i nigdy nie zgodzę na cenzurę i zmienianie rzeczywistości w imię czyichś wyobrażeń" - napisał na fanpage'u księgarni na Facebooku.

"W niektórych mediach pojawiły się informacje, że TVP w Bydgoszczy stosuje cenzurę. Są one absurdalne i niezgodne ze stanem faktycznym. W wyemitowanym w "Zbliżeniach" z soboty 4 kwietnia materiale rzeczywiście pojawiła się "odbarwiona" tęczowa flaga. Wbrew złośliwym insynuacjom niektórych mediów ingerencja w obraz nie była jednak celowym zabiegiem wynikającym z realizacji czyjegokolwiek polecenia, a jedynie błędem produkcyjnym popełnionym bez wiedzy i zgody autorki materiału, wydawcy serwisu, a tym bardziej kierownictwa redakcji czy dyrekcji Oddziału . Osoba winna całego zamieszania została upomniana" - czytamy.

- Nie wierzę w te tłumaczenia, karteczka sama się przecież nie odbarwiła. Widoczna jest głęboka ingerencja w materiał kogoś – pewnie grafika – kto zaznaczył to jedno miejsce na ekranie i pozbawił je kolorów. Naturalnie sam materiał jest jakąś formą pomocy dla mnie i mojej księgarni w tych trudnych czasach, nie mam pretensji do jego autorki. Ale to nie mógł być błąd, tylko celowe działanie - powiedział.