Cenzura w TVP. Tęczowa flaga na nagraniu stała się czarno-biała

- Jest mi żal, że doszło do takiej sytuacji, a przecież nie o to w tym chodziło. Nie godzę się i nigdy nie zgodzę na cenzurę i zmienianie rzeczywistości w imię czyichś wyobrażeń - napisał na fanpage'u księgarni na Facebooku.

Również treść materiału została zmanipulowana. Księgarz zażartował, że spakował do kartonu tytuły obowiązkowe tj. "Co to jest demokracja?", "Pusty las" i "Mały manipulator". Jego wypowiedź w telewizji została skrócona tylko do pierwszego tytułu.