TVP szykuje się na sylwestra w Zakopanem. Scena już powstaje

TVP szykuje dla widzów imprezę roku i wraca z sylwestrowym koncertem do Zakopanego. Do Sylwester Marzeń zostały jeszcze ponad trzy tygodnie, ale przygotowania do wydarzenia już trwają. Rozpoczęto budowę sceny, na której w sylwestrową noc wystąpi wiele znanych gwiazd. Szczegóły wciąż nie są znane, ale Jacek Kurski jest bardzo dumny z tej imprezy, więc zapewne i w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, podczas koncertu TVP będzie się działo.