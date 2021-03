Szukają nowego prezentera do TVP. Jeden wymóg wywołał skandal

Odcinki będą trafiać do sieci i na nowy kanał TVP Nauka, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. Osoby kandudyjące do roli prowadzącego muszą mieć "ciekawą osobowość, swobodę w przekazywaniu informacji, poczucie humoru, zaangażowanie". Ważne, by byli to studenci lub doktoranci z kierunków ścisłych w wieku 20-30 lat. I jeszcze jedno – ogłoszenie jest skierowane tylko do mężczyzn.