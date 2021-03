Popularny uczestnik teleturniejów nie żyje. Potwierdziły się najgorsze podejrzenia

Kilka dni temu na Facebooku pojawiła się informacja o zaginięciu Zbigniewa Opioły. To 50-letni ekonomista i bankowiec z Jaworzna, który brał udział w teleturniejach Telewizji Polskiej. Wygrywał m.in. w "Jednym z dziesięciu" , a także występował w "Van Baque". "22.03.2021 o 12:30 ostatni raz kontaktował się telefonicznie ze znajomym. Poinformował go, że już nie pojawi się w pracy. Sprawiał wrażenie przybitego. Mówił rzeczy, które wzbudziły niepokój jego rozmówcy " - napisano w komunikacie.

Następnie na jaw wyszło jeszcze więcej szczegółów. "Około godziny 14 napisał SMS-a do swojego szefa, w którym poinformował go, że zakończył swoją pracę i nikt go więcej nie zobaczy. 23 marca zostało otwarte przez straż mieszkanie pana Zbigniewa. Jak się okazało, pozostawił telefony, dokumenty i karty kredytowe na stole. W całym mieszkaniu było wiele śladów krwi. Nikt nie wie, kiedy i o której godzinie opuścił mieszkanie, sąsiedzi nie słyszeli i nie widzieli pana Zbyszka. Rodzina jest zrozpaczona i prosi o Waszą pomoc w poszukiwaniach" - czytamy.