TVP rozstała się z Marią Przełomiec. Program "Studio Wschód" będzie miał swoją kontynuację już poza stacją

- Planujemy na YouTube program podobny do "Studia Wschód" we współpracy z portalem Defence24 (polski portal, zajmujący się problematyką bezpieczeństwa - red.). Postaramy się, by audycja była jeszcze ciekawsza i bogatsza niż poprzednio, z udziałem zagranicznych gości. Jeden z producentów telewizyjnych zaproponował nam współpracę. To na razie etap tworzenia i więcej nie mogę powiedzieć - zapowiedziała Maria Przełomiec.