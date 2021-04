W TVP wierzą w zamach smoleński. "Reakcja" prezenterki mówi wszystko

Przypomnijmy, że kilka lat temu sam Jacek Kurski ostro krytykował teorie o zamachu, forsowane przez Antoniego Macierewicza. - Nawet sam Macierewicz w to nie wierzy, bo jeżeli mówi, że był wybuch u góry, a potem trzy osoby przeżyły. I potem je dobijano, to znaczy, że to jest tworzenie jakiegoś rodzaju uzależnienia. Jakiegoś kościoła smoleńskiego, którego on jest szafarzem relikwii – mówił Kurski w… TVP Info. Wtedy jednak nie był prezesem Telewizji Polskiej.