Jacek Kurski przed laty miażdżył Macierewicza w TVP. Wtedy jeszcze nie był prezesem

W czwartek 8 kwietnia Antoni Macierewicz wystosował pisemną prośbę do prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, by ten wyemitował dodatkowy materiał o katastrofie smoleńskiej w 11. rocznicę tej tragedii. Kurski zmienił ramówkę, dzięki czemu widzowie mogli obejrzeć "filmową relację z wyników badań prac Podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego". Przewodniczącym Podkomisji jest Antoni Macierewicz, o którym kilka lat temu Jacek Kurski wypowiadał się bardzo niepochlebnie.

- Cała tajemnica tego samolotu… Nie wiem, czemu nikt o tym nie mówi. Cała tajemnica polega na tym, że on jest 130 metrów od pasa - mówił Kurski, po czym następuje przeskok w nagraniu do słów o Macierewiczu.

Obejrzyj: Jacek Kurski w TVP krótko wyjaśnia katastrofę smoleńską

- Wydaje mi się psychologicznie tak. Jako najbardziej radykalny. Jako stawiający tezy najdalej idące. W ten sposób możemy tłumaczyć wszystko. Nawet sam Macierewicz w to nie wierzy, bo jeżeli mówi, że był wybuch u góry, a potem trzy osoby przeżyły. I potem je dobijano, to znaczy, że to jest tworzenie jakiegoś rodzaju uzależnienia. Jakiegoś kościoła smoleńskiego, którego on jest szafarzem relikwii – skwitował Kurski.