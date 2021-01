TVP przypomina "Pucz" opozycji. Zamieszki na Kapitolu jak wydarzenia z Sejmu

- Nie chcemy walczyć z policją, bo to stawia nas w złym świetle, to stawia Trumpa w złym świetle - zapewniał jego zwolennik w rozmowie z korespondentem TVP Rafałem Stańczykiem.

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

Jak stwierdziła Danuta Holecka , dramatyczne wydarzenia z USA próbuje wykorzystać polska opozycja, która "porównuje demonstrantów w Waszyngtonie do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Komentatorzy jednak przypominają, że to politycy opozycji wielokrotnie starali się sparaliżować prace polskiego parlamentu..." - stwierdziła w zapowiedzi materiału Adriana Boreckiego.

Na dowód pokazano nagrania z Sejmu sprzed czterech lat, okupujących mównicę posłów opozycji, przypomniano o atakach fizycznych na polityków PiS, a także o naruszaniu ich własności prywatnej pozostawionej w sejmowych ławach. Dziennikarz TVP podkreślił, że jeden z posłów PO przeglądał m.in. notatki Jarosława Kaczyńskiego. Przekonywał też, że do przemocy i społecznych niepokojów wzywały wówczas czołowe nazwiska III RP m.in. byli prezydenci RP Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski czy były szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Robią to z resztą do dziś, "zachęcając do udziału w wulgarnych i agresywnych ulicznych demonstracjach" - stwierdził dziennikarz TVP, nawiązując do protestów kobiet.