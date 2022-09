TVP przegrała w sądzie. Poszło o określenie "Goebbelsowskie media"

Słowa, za które Sadurski został pozwany, znalazły się we wpisie na Twitterze z 17 stycznia 2019 r. "Po tym, jak zaszczuty przez rządowe media polityk został zamordowany, żaden demokrata, żaden polityk opozycyjny, nie powinien przekroczyć progu Goebbelsowskich mediów. Niech się kiszą we własnym sosie: nieudaczników, arywistów i tow. Marka Króla, jak bojkot TV przez artystów po 1981" - pisał profesor nauk prawnych związany z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji, Uniwersytetem w Sydney i Uniwersytetem Warszawskim.