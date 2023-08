Religijne reality show" na antenie TVP. Bohaterkami zakonnice

Z kolei bohaterkami programu "Welon, fura i brawura" będą siostry zakonne, które spróbują dostać się do wyznaczonego celu, nie wiedząc, jakim środkiem transportu i z kim będzie im dane podróżować. "Do swoich pojazdów zaproszą zakonnice m.in. strażak, przedsiębiorca, znana wokalistka, raper i radiowiec i w trakcie jazdy podzielą się z nimi historiami z życia"- podaje TVP, dodając, że będzie to "swego rodzaju religijne reality show".