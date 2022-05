TVP nie chce przeprosić "Gazety Wyborczej". Sąd grozi karą finansową

Rzecznika prasowego TVP odniósł się do sprawy najnowszego wyroku z dodatkową karą finansową, mówiąc, że nie jest on prawomocny. - Telewizja Polska wystąpi o doręczenie uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem Spółka podejmie decyzję co do złożenia apelacji – mówił portalowi.