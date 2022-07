TVP nie będzie zachwycona. "Teleexpress" zanotował duży spadek

Jak informuje "Press", "Fakty" w TVN w pierwszym półroczu 2022 r. oglądało średnio 2,33 mln widzów, co jest względnie dobrym wynikiem, ale o 230 tys. mniejszym niż miało to miejsce w połowie poprzedniego roku. Główny program informacyjny TVN nie był jedynym, który zanotował duży spadek w analogicznym okresie. To samo dotyczy serwisów TVP - "Wiadomości" gromadziły 1,85 mln widzów (o 310 tys. widzów mniej), a "Teleexpress" - 1,64 mln widzów (o 329 tys. mniej).