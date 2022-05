"Fakty" pobiły "Wiadomości". TVN ma jednak poważny problem

Jak wynika z badań Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl, "Fakty" na antenie TVN i TVN24 BiS oglądało średnio łącznie 2,53 mln widzów. To aż 21,4 proc. udziału w rynku telewizyjnym. Jednocześnie okazało się, że w zestawieniu rok do roku to właśnie TVN stracił najwięcej widzów.