Wpadka na wizji? Nagranie z Kurskim robi furorę

W niedzielę 10 kwietnia przypadła 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński przemawiał tego dnia przed Pałacem Prezydenckim. - Dzisiaj wiemy, co się stało. Mamy tę odpowiedź, zweryfikowaną przez wiele ośrodków. Będzie to przedstawione opinii publicznej w najbliższym czasie. Chciałem powiedzieć to w kolejną rocznicę zbrodni, zamachu - powiedział wicepremier.